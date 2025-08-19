صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

  • لاہور
26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)صوبہ بھر میں پی ایچ ایز کے قیام کا فیصلہ کرلیا گیا جسکا مقصد خوشگوار ماحول یقینی بنانا ہے۔ پی ایچ اے نے 26 اضلاع میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسیز کے قیام پر کام شروع کر دیا۔

محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق یہ اقدام پی ایچ اے ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ پی ایچ ایز کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے ۔سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب نے ہدایت کی ہے کہ گرین ایریاز میں اضافہ کیا جائے ۔ منصوبے کے تحت موجودہ باغات کی بحالی کیساتھ ساتھ نئے باغات بھی بنائے جائینگے ۔ شہریوں کیلئے نرسریاں اور فلاور شاپس بنائی جائینگی،باغات میں ریسٹورنٹس،کیفیز کیلئے جگہ مختص کی جائیگی ۔باغات میں سالانہ نمائشیں،ثقافتی تقریبات کا انعقاد کیا جائیگا، نجی تقریبات کیلئے رینٹل سسٹم بھی متعارف کرایا جا رہا ہے ۔ باغات میں نو سموکنگ پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان

غیر ملکی کمپنی کے عملے سے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی

وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

سندھ حکومت اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس