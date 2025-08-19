26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)صوبہ بھر میں پی ایچ ایز کے قیام کا فیصلہ کرلیا گیا جسکا مقصد خوشگوار ماحول یقینی بنانا ہے۔ پی ایچ اے نے 26 اضلاع میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسیز کے قیام پر کام شروع کر دیا۔
محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق یہ اقدام پی ایچ اے ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ پی ایچ ایز کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے ۔سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب نے ہدایت کی ہے کہ گرین ایریاز میں اضافہ کیا جائے ۔ منصوبے کے تحت موجودہ باغات کی بحالی کیساتھ ساتھ نئے باغات بھی بنائے جائینگے ۔ شہریوں کیلئے نرسریاں اور فلاور شاپس بنائی جائینگی،باغات میں ریسٹورنٹس،کیفیز کیلئے جگہ مختص کی جائیگی ۔باغات میں سالانہ نمائشیں،ثقافتی تقریبات کا انعقاد کیا جائیگا، نجی تقریبات کیلئے رینٹل سسٹم بھی متعارف کرایا جا رہا ہے ۔ باغات میں نو سموکنگ پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا۔