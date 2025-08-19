لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان
لاہور (سٹاف رپورٹر سے،مانیٹرنگ ڈیسک) پنجاب حکومت نے لاہورمیں ٹرانسپورٹ کے جدید منصوبے کے طور پر ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے مطابق ٹرام کا کامیاب ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ سروس فروری 2026سے ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک چلائی جائے گی۔ ٹرام میں 270 نشستوں کی گنجائش ہوگی جبکہ منصوبے پر 30 لاکھ ڈالر لاگت آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں بھی میٹرو ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میٹرو ٹرین یومیہ 3 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرے گی جس پر 110 ملین ڈالر لاگت جبکہ گوجرانوالہ میٹرو منصوبے پر 50 ملین ڈالر لاگت آئے گی اور روزانہ 1 لاکھ 40 ہزار افراد سفر کر سکیں گے۔