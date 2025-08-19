صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)7ستمبر وحدت روڈ گرائونڈ میں تاریخ ساز تحفظ ختم نبوت کا نفرنس میںعاشقان رسول ؐ شریک ہوکر دنیا کو یہ پیغام دینگے کہ ناموس رسالت ؐایکٹ کو غیرمؤثر بنانیکی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دینگے۔

کانفرنس سے مولانا فضل الرحمن آئندہ کا لائحہ عمل دینگے۔ ان خیالات کا اظہار جے یوآئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان،مولانا اللہ وسایا ودیگر علمانے مختلف مقامات پر7 ستمبر کی کانفرنس کی تیاریوں بارے ختم نبوت کانفرنسز سے خطاب میں کیا۔

