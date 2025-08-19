صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

  • لاہور
وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

لاہور(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ لاہور پلانٹ کا دورہ کیا، وہ ملت ٹریکٹرز کی میکسیکو کو برآمدات کے آغاز پر بطورمہمانِ خصوصی تقریب میں شریک ہوئے۔

وفاقی وزیر نے ایم ٹی ایل کی نمایاں کارکردگی کو سراہا اور کہا ٹریکٹر زسیکٹر میں 90فیصد سے زائد مقامی پرزہ جات کی تیاری نا صرف خود انحصاری کی علامت ہے بلکہ قیمتی زرمبادلہ کی بچت کا بھی بڑا ذریعہ ہے ۔وفاقی وزیر کو ٹریکٹر انڈسٹری کے مسائل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ احسن اقبال نے کہا حکومت مقامی ٹریکٹرز کی فروخت ، برآمدات کے فروغ میںہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پیداواربڑھانے اور عالمی منڈیوں تک رسائی کیلئے ہر سطح پر تعاون کیا جائے گا۔

