پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں
لاہور(عمران اکبر)پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی بن گئی،کرپشن جاری ، کمپنی کا بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہوسکا، بورڈ غیر فعال ہونے سے آٹومیٹڈ سسٹم کی اصلاحات نہ ہو سکیں۔۔۔
باقاعدہ بورڈ ایجنڈا اجلاس نہ ہونے سے فیصلے التوا کا شکار، سفارشی نان ٹیکنیکل سٹاف پُرکشش سیٹوں پر برا جمان، بورڈ اجلاس نہ ہونے سے ساڑے 8 کروڑ روپے کے غبن سمیت درجنوں انکوائریاں فائلوں میں بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور موسیٰ رضا پارکنگ کمپنی کے ایک سال سے چیئرمین مقرر ہیں ،اتناعرصہ گذرنے کے باجود سی ای او پارکنگ کمپنی ہدف مقرر نہ کر سکے ۔ذرائع کے مطابق سی ٹی او لاہور سمیت چھ سرکاری ممبر بورڈ کا حصہ ہیں۔ پارکنگ کمپنی میں ان کیمرہ بورڈ کا تاحال ایک اجلاس بھی نہ بلایا جا سکا،نئے چیئرمین کی تقرری حکومت کیلئے چلنج بن گئی ،سیکرٹری کمپنی نے ساڑھے 8کروڑ کے غبن بارے بورڈ کو آگاہ نہ کیا ۔کمپنی بورڈ کے چار پرائیویٹ بورڈ ممبرز کا چنائو التوا کاشکار ہے ۔5بڑی پر کشش اسامیاں خالی ہیں ، سفارشی نان ٹیکنیکل سٹاف پرکشش سیٹوں پر برا جمان ہے ،اسامیوں پر ٹیکنیکل افسروں کااختیار کمپنی بورڈ کے پاس ہے ۔چیف فنانشل آفیسر ،کمپنی سیکر ٹری کی خالی اسامیوں پر نان ٹیکنکل عملہ تعینات،انٹرنل آڈیٹر ،سینئر منیجر آپریشنز،جی ایم آپریشنز کی اسامیاں خالی ہیں۔ قواعدو ضوابط کے مطابق اسامیوں کیلئے اشتہار ضروری ہے ۔ پارکنگ کمپنی بورڈ اجلاس بلا کر افسروں کو بھرتی کرنے کا مجاز ہے ۔پارکنگ کمپنی کا ڈھانچہ تاحال مضبوط نہ ہو سکا ۔کمشنر و ڈی سی موسی رضا کا کہنا ہے سی ای او پارکنگ پارکنگ کمپنی کاٹارگٹ مکمل کریں۔