نامور برانڈ کے 14 ہزار کلو ناقص بسکٹ تلف، 74 لاکھ کے جرمانے

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ملٹی نیشنل فوڈ چینز اورانڈسٹریز کا سپیشل فوڈ سیفٹی آڈٹ جاری، فوڈاتھارٹی کا ملٹی نیشنل فوڈ چینز اور بڑے فوڈ برانڈزکیخلاف کریک ڈاؤن، بچوں کے پسندیدہ برانڈ کے 14ہزار کلو ناقص بسکٹ تلف کر دیئے۔

28 نامور فوڈ چینز اور ملٹی نیشنل فوڈ فیکٹریز کی چیکنگ کے دوران 8 فوڈ برانڈز بند کر کے 74لاکھ 50ہزار کے جرمانے ،14ہزار کلو بسکٹ ،300 کلو خام مال اور 200 لٹر کیمیکلز ، 50 کلو کھلے رنگ تلف کیے گئے ، بیوریجز، بسکٹ، کیکس، چپس،سنیکس، آئل و گھی ملزبند کر دی گئیں۔

