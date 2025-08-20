ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا
لاہور(خبر نگار)محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کے حوالے سے جدید نظام متعارف کرانے جا رہا ہے جسکے تحت ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر براہ راست مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا۔
محکمہ ایکسائز کا کہنا ہے کہ عوام فوری گاڑیاں اپنے نام ٹرانسفر کرائیں کیونکہ یکم ستمبر سے اضافی فیس کا نفاذ کیا جا رہا ہے جو گاڑیوں کی ٹرانسفر کے وقت لازمی ادا کرنا ہوگی۔ جدید نظام سے اداروں کو بھی ٹریفک اور سکیورٹی معاملات میں مزید سہولت میسر آئے گی۔