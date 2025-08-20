صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

  • لاہور
گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) گدھوں کا گوشت برآمد کرنے کا معاملہ، ایوان وزیر اعظم نے پنجاب حکومت سے سفارشات طلب کر لیں۔

سیکرٹریبورڈ آف انویسٹمنٹ رائے محمود نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا،گوادر کے علاوہ دیگر علاقوں میں گدھوں کے ذبح خانے بنانے اور گوشت برآمد ریگولر کرنے کی اجازت پر سفارشات طلب کر لی گئیں،خط کے مطابق وزارت نیشنل فوڈ اینڈ سکیورٹی نے گدھوں کے ذبح خانوں کیلئے گوادر میں فری زون دیا ہے،ذرائع کے مطابق چین پاکستان سے گدھوں کے گوشت کی ایکسپورٹ کا خواں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر