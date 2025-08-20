گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) گدھوں کا گوشت برآمد کرنے کا معاملہ، ایوان وزیر اعظم نے پنجاب حکومت سے سفارشات طلب کر لیں۔
سیکرٹریبورڈ آف انویسٹمنٹ رائے محمود نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا،گوادر کے علاوہ دیگر علاقوں میں گدھوں کے ذبح خانے بنانے اور گوشت برآمد ریگولر کرنے کی اجازت پر سفارشات طلب کر لی گئیں،خط کے مطابق وزارت نیشنل فوڈ اینڈ سکیورٹی نے گدھوں کے ذبح خانوں کیلئے گوادر میں فری زون دیا ہے،ذرائع کے مطابق چین پاکستان سے گدھوں کے گوشت کی ایکسپورٹ کا خواں ہے۔