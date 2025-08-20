صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

  • لاہور
55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور نے صوبے میں اقلیتی عبادت گاہوں کی بحالی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے بڑے منصوبوں کا اعلان کردیا۔

رواں مالی سال میں اڑھائی ارب سے صوبے بھر میں 55 چرچز، 20 گردواروں اور 4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا۔ یہ اقدام نا صرف اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کرے گا بلکہ صوبے میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ سیکرٹری انسانی حقوق فریدتارڑ نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے کہا اقلیتی عبادتگاہوں کی بحالی اور ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹیوں کے قیام سے عوامی مسائل مقامی سطح پر تیزی سے حل ہونگے ۔ مذہبی رواداری کے فروغ کیلئے انٹر فیتھ کونسل بھی بنائی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

انتظامیہ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے الرٹ

فیڈمک کمرشل زون کے مرکزی سبزہ زار میں شجرکاری کاآغاز

سپورٹس کمپلیکس شورکوٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

ٹو بہ :ڈی سی کاپی ایس ای آر تربیتی سنٹر کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر