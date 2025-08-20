55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا
لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور نے صوبے میں اقلیتی عبادت گاہوں کی بحالی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے بڑے منصوبوں کا اعلان کردیا۔
رواں مالی سال میں اڑھائی ارب سے صوبے بھر میں 55 چرچز، 20 گردواروں اور 4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا۔ یہ اقدام نا صرف اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کرے گا بلکہ صوبے میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ سیکرٹری انسانی حقوق فریدتارڑ نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے کہا اقلیتی عبادتگاہوں کی بحالی اور ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹیوں کے قیام سے عوامی مسائل مقامی سطح پر تیزی سے حل ہونگے ۔ مذہبی رواداری کے فروغ کیلئے انٹر فیتھ کونسل بھی بنائی جا رہی ہے۔