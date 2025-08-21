صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای میل کاسسٹم ختم ،وٹس ایپ کے ذریعے ای چالانزارسال ہونگے

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)ای چالانزکی ادائیگی اورتصحیح کیلئے نظام میں آسانی کردی گئی۔شہری اپنے چالانزکی تعداداورتصاویرفون میں دیکھ سکیں گے۔

سیف سٹیز حکام کے مطابق اب ای چالانزکی تصحیح و ادائیگی کیلئے ای میلزنہیں کرناپڑیگی،ای میل کاسسٹم ختم ،وٹس ایپ کے ذریعے ای چالانزبھجوائے جائینگے ۔شہری اپنے چالانزکی تعداداورتصاویرفون میں دیکھ سکیں گے ۔حکام نے بتایا کہ وٹس ایپ کے ذریعے ہی لنک بھی دیاجائے گاجس سے ادائیگی ہوسکے گی،سیف سٹیز کی ویب سائٹ پر جاکر بھی شہری ادائیگی کرسکیں گے۔

