ذہنی معذور شخص پول پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے ہلاک

  • لاہور
ذہنی معذور شخص پول پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے ہلاک

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)کاہنہ کے علاقہ میں ذہنی معذور شخص 132 کے وی کے پول پر چڑھنے سے کرنٹ لگنے کے باعث ہلاک ہوگیا۔

لیسکو حکام کے مطابق مذکورہ شخص کی فیملی نے بتایا کہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے جو 132 کے وی کے پول پر چڑھ گیا، لوگ کافی دیر تک اسے نیچے اترنے کا کہتے رہے لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ہائی وولٹیج بجلی کے جھٹکے لگنے سے نیچے گر پڑا۔ موقع پر موجود پولیس اور ایمرجنسی سروسز کے عملے نے متوفی کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہوسکا۔

