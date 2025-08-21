طالبعلم کی دوبارہ داخلے اور بحالی کی استدعا خارج
لاہور(خبر نگار)صوبائی محتسب پنجاب نے پنجاب یونیورسٹی کے طالبعلم فیضان خان کی بی ایس پنجابی ڈگری سیشن 2022-26 میں دوبارہ داخلے اور داخلے کی بحالی کی استدعا خارج کردی۔
عدالت نے قرار دیا کہ پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پنجابی اینڈ کلچرل سٹڈیز کی طرف سے کوئی بد انتظامی سامنے نہیں آئی جس پر اورینٹل کالج کی ڈسپلنری کمیٹی نے قواعد و ضوابط کے مطابق تادیبی کارروائی کی۔ کمیٹی نے درخواست گزار کو سمسٹر امتحانات میں مطلوبہ تعلیمی معیار پر پورا نہ اترنے پر کالج سے ڈراپ بھی کردیا۔