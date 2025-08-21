صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹری بیوشن جمع کرنے کی ذمہ داری سوشل سکیورٹی کو منتقل

  لاہور
کنٹری بیوشن جمع کرنے کی ذمہ داری سوشل سکیورٹی کو منتقل

لاہور (خبر نگار)پنجاب ریونیو اتھارٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کنٹری بیوشن جمع کرنے کی ذمہ داری سوشل سکیورٹی کو منتقل کردی ہے۔

اب ورکرز کا سات فیصد پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ سوشل سکیورٹی کے ذریعے وصول کیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ساتھ صوبے بھر کے پانچ لاکھ سے زائد ورکرز رجسٹرڈ ہیں اور ہر ماہ کروڑوں روپے کا پارٹیسپیشن فنڈ جمع ہوتا ہے ۔ اس سلسلے میں پنجاب اسمبلی سے قانون میں ترمیم منظور کرلی گئی جس کے بعد نیا نظام نافذالعمل ہوچکا ہے۔

