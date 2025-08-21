مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے سوا ارب منظور
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 21 ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کے لئے ایک ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔
اجلاس میں جن منصوبوں کی منظور ی دی گئی ان میں الائیڈ ہسپتال اور بی بی ایچ راولپنڈی کے لیے 2 ایم آر آئی مشینیں خریدنے کے لیے 90 کروڑ اور عوام اور سٹوڈنٹس کے لیے ای لائبریریز کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری شامل ہے ، پنجاب موسمیاتی تغیرات اور کم کاربن ایگریکلچر میکانائزیشن پراجیکٹ کے کانسپٹ پیپر کی بھی منظوری دی گئی ۔