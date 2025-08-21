صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے سوا ارب منظور

  • لاہور
مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے سوا ارب منظور

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 21 ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کے لئے ایک ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔

اجلاس میں جن منصوبوں کی منظور ی دی گئی ان میں الائیڈ ہسپتال اور بی بی ایچ راولپنڈی کے لیے 2 ایم آر آئی مشینیں خریدنے کے لیے 90 کروڑ اور عوام اور سٹوڈنٹس کے لیے ای لائبریریز کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری شامل ہے ، پنجاب موسمیاتی تغیرات اور کم کاربن ایگریکلچر میکانائزیشن پراجیکٹ کے کانسپٹ پیپر کی بھی منظوری دی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیاری نہ ہونے کاالزام سیاسی پوائنٹ اسکورنگ،وزیربلدیات

نالوں کی صفائی کے نام پر دھوکا دیاگیا،منعم ظفر

قوم کو پتا ہونا چاہیے ملک کادفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،گورنر

بارش نہیں کے الیکٹرک کاانفرااسٹرکچرمسئلہ قرار

ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

واٹرکارپوریشن کے نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن