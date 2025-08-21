خاندان میں شادیوں سے جینیاتی امراض کا خطرہ :مقررین
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)دی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں نایاب اور مورثی بیماریوں بارے سنیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام عوامی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
پروفیسر ہما چیمہ نے کہا کہ چلڈرن ہسپتال پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو مہلک بیماریوں میں مبتلا بچوں کے جینیٹک ٹیسٹ مفت کرتا ہے ،کم عمری میں شادیاں لڑکیوں کا ہی نہیں لڑکوں کا بھی مسٔلہ ہے ۔عمومی طور پر پنجاب میں آرائیں، راجپوت، بلوچ اور جٹ برادری کے زیادہ بچوں میں موروثی بیماریاں دیکھنے میں آئیں، تاہم خیبرپختونخوا میں بھی پشاور، مالاکنڈ اور وزیرستان سے تعلق رکھنے والے وہ بچے زیادہ متاثر نظر آئے ، جہاں خاندان میں شادیاں کرنے کا رواج ہے ۔پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ جینیٹک ٹیسٹ کرائے بغیر کزن میرج یا برادری میں شادیوں کے باعث بچوں میں دل،گردے ، جگر اور دماغی امراض سمیت مہلک بیماریاں جینز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ۔پروفیسر ٹیپو سلطان نے بتایا کہ جینز کے ذریعے بچوں میں مہلک بیماریوں کی منتقلی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوچکا ہے ۔پروفیسر مسعود صادق نے کہاکہ جن خاندانوں میں بچوں کی شادیاں آپس میں کی جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے وہ جینیٹک ٹیسٹ لازمی کرائیں ۔شرکا نے تجویز دی ہے کہ پنجاب کے لیے لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ جینیٹک سنٹر قائم کیا جائے ۔پروفیسر ساجد مقبول ،طاہر مسعود اور آفتاب محسن نے بھی خطاب کیا۔