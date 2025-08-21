صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر جرمانے کم کرنے کی تجویز دیدی ۔ٹاؤن پلاننگ ونگ کی جانب سے نئی پالیسی ڈرافٹ تیار کرکے منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا۔

غیر قانونی عمارتوں کے مالکان کو ریلیف دینے کے لیے جرمانوں کی شرح میں نمایاں کمی تجویز کی گئی۔نئی پالیسی سے پیچیدہ نظام ختم اور ریگولرائزیشن کا عمل تیز ہونے کا امکان ہے ۔ موجودہ نظام کے مطابق پانچ مرلہ تک کی غیر قانونی تعمیر پر ایک فیصد ڈی سی ریٹ جرمانہ وصول کیا جا رہا تھا۔دس مرلہ تک کی تعمیرات پر ایک اعشاریہ پچیس فیصد، دس مرلہ سے زائد پر ایک اعشاریہ پانچ فیصد، جبکہ ایک کنال سے زائد تعمیرات پر ایک اعشاریہ پچھتر فیصد جرمانہ عائد کیا جا رہا تھا،پانچ مرلہ تک کی غیر قانونی تعمیرات پر ایک فیصد ڈی سی ریٹ جرمانہ برقرار رکھا گیا، جبکہ پانچ مرلہ سے زائد تمام غیر قانونی تعمیرات کے لیے صرف ایک اعشاریہ پچیس فیصد جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ پالیسی میں ترمیم سے غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے مالکان کو ریلیف ملے گا اور نظام مزید شفاف ہو جائے گا۔

