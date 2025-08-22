صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی سی آتشزدگی ، ہاسٹل میں غیرقانونی ڈاکٹرز رہائش پذیر تھے :تحقیقاتی رپورٹ

  • لاہور
پی آئی سی آتشزدگی ، ہاسٹل میں غیرقانونی ڈاکٹرز رہائش پذیر تھے :تحقیقاتی رپورٹ

لاہور (ہیلتھ رپورٹر) پی آئی سی کے ڈاکٹرز ہاسٹل میں آتشزدگی کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی، ہاسٹل میں غیر قانونی طور پر بھی ڈاکٹرز رہائش پذیر تھے۔

پی آئی سی ہاسٹل کی عمارت کے سٹرکچر میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی ،پی آئی سی گیس کی سپلائی ہونے کے باوجود بھی سلنڈر استعمال ہوتے رہے ،پی آئی سی ، ہاسٹل میں الیکڑک لوڈ چیک کرائے بغیر ائیر کنڈیشنر نصب کیے گئے ، محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے ڈاکٹرز ہاسٹل اور رہائش گاہوں بارے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ