پی آئی سی آتشزدگی ، ہاسٹل میں غیرقانونی ڈاکٹرز رہائش پذیر تھے :تحقیقاتی رپورٹ
لاہور (ہیلتھ رپورٹر) پی آئی سی کے ڈاکٹرز ہاسٹل میں آتشزدگی کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی، ہاسٹل میں غیر قانونی طور پر بھی ڈاکٹرز رہائش پذیر تھے۔
پی آئی سی ہاسٹل کی عمارت کے سٹرکچر میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی ،پی آئی سی گیس کی سپلائی ہونے کے باوجود بھی سلنڈر استعمال ہوتے رہے ،پی آئی سی ، ہاسٹل میں الیکڑک لوڈ چیک کرائے بغیر ائیر کنڈیشنر نصب کیے گئے ، محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے ڈاکٹرز ہاسٹل اور رہائش گاہوں بارے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے۔