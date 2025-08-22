32افسروں کو صوبائی مینجمنٹ سروسز میں شامل کرنے کی منظوری لاہور 22 اگست ، 2025

× لاہور

لاہور(اپنے نامہ نگار سے)پنجاب حکومت نے گریڈ 17 کے 32 سپرنٹنڈنٹس اور 32 پرائیویٹ سیکرٹریز کو صوبائی مینجمنٹ سروسز میں شامل کرنے کی منظوری دیدی ہے۔

ان افسران میں عابد حسین،محمد عمران شاد،رضا اقبال، عبد النثار شہزاد انور ملک ،مسعود احمد،محمد مظہر،عمیر یعقوب،فیصل نعیم،احسن اللہ خان،محمد خالد فاروق،قلبی منیر،محمد سعید،ظہیر عباس،ریاض احمد،محمد شاہد،غلام عباس،رضا اللہ محمد قاسم سندھو،محمد ابوبکر،صابر ناز،محمد ندیم،وقاص محبوب،محمد اعظم جوئیہ،انیس الحسن،عدنان یوسف،عابد علی،محمد حماد انور،رشید احمد،غلام حسن،اعجاز علی،وحید احمد اقبال،صابر حسین،محمد سرور،ظہیر احمد بابر،محمد انور،محمد سلیم،فیصل نذیر بٹ،شفقات علی،حمید اصغر،حیدر علی ودیگرشامل ہیں۔