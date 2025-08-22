یوایم ٹی کابلاک چین ٹیکنالوجی پر سیمینار
لاہور(خبر نگار)یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں نیشنل انکیوبیشن اینڈ بلاک چین سنٹر کے زیر اہتمام بلاک چین ٹیکنالوجی پر ایک خصوصی سیمینار منعقد کیا گیا۔
تقریب کی صدارت پرووسٹ یو ایم ٹی ڈاکٹر اصغر زیدی نے کی جبکہ ڈائریکٹر این آئی بی سی رابعہ خالد نے بھی شرکت کی۔ بانی آپٹیمس فاکس مجاب رمضان، رشیل بیگ اور محمد وقاص نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور بلاک چین کے بنیادی اصولوں، عملی استعمال اور صنعتی امکانات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر پرووسٹ ڈاکٹر اصغر زیدی نے مجاب رمضان سمیت دیگر مہمانان کو سووینئرز پیش کیے۔