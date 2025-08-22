صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور میں ٹریفک کنٹرول کرنے کیلئے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرنیکافیصلہ

  • لاہور
لاہور(اے پی پی)سیف سٹی حکام لاہور نے شہر میں بے ہنگم ٹریفک اور ٹریفک جام پرفوری ریسپانس کیلئے ڈرون استعمال کرنے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔

جس کے تحت شہر کی معروف اور مصروف شاہراہوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کئے جائیں گے ،ابتدائی طور پر ماہ ستمبر سے 10ڈرون کیمروں سے ٹریفک جام رہنے کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سیف سٹیز حکام کے مطابق ستمبر کے آخر میں ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ کا آغاز ہو جائے گا،ڈرون ٹیکنالوجی وارڈنز کے ایل ٹی ہینڈ سیٹس سے منسلک ہوگی،ڈرونز کی نشاندہی پر وارڈنز بروقت موقع پر پہنچ کر ٹریفک روانی یقینی بنائیں گے۔

