پنجاب پولیس کے 15افسروں ،اہلکاروں کیلئے میڈلز کااعلان

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس کے 15 افسران واہلکاران کو قائد اعظم پولیس میڈل اور پریذیڈنٹ پولیس میڈل ملے گا۔جن افسران کو اچھی کارکردگی پر میڈل دئیے جائیں گے۔۔۔

 ان میں ایس ایس پی اختر فاروق ڈی ایس پی وسیم فراز،انسپکٹر آفتاب وسیم ،سب انسپکٹر ظہیر الدین بابر ،انسپکٹر کلیم اللہ خاں ،سب انسپکٹر محمد فیضان،سب انسپکٹر کلیم اللہ ،سب انسپکٹر خرم شہزاد، اے ایس آئی عمر عباس ،اے ایس آئی شفقت نواز،ہیڈ کانسٹیبل محمد اظہر ،کانسٹیبل ارشد حسین ،کانسٹیبل خرم نواز،کانسٹیبل جمشید اقبال اور کانسٹیبل اسماعیل رؤف شامل ہے ۔ڈی آئی جی جواد طارق کو بھی قائداعظم پولیس میڈل دیا جائے گا۔

