واٹر ٹینکس کی تعمیر کے باوجود بارشی پانی ڈرینوں کی نذر
لاہور (شیخ زین العابدین) شہر لاہور میں بارشی پانی کو محفوظ اور قابلِ استعمال بنانے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ تاحال مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا۔۔۔
اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے یہ واٹر ٹینکس بارش کے پانی کو ذخیرہ تو کرتے ہیں مگر اصل مقصد پورا نہیں کر سکے ۔محکمہ ہاؤسنگ کی واضح ہدایات کے باوجود واسا ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کے لیے ویلز تعمیر نہ کر سکا۔اس غفلت کے باعث بارشوں کا قیمتی پانی ایک بار پھر ڈرینوں کی نذر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر میں بارشی پانی کو محفوظ اور قابلِ استعمال بنانے کا منصوبہ تاحال اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔واٹر ٹینکس تعمیر تو ہو گئے مگر شہر کے ایکوا فائر کے لیے یہ سود مند ثابت نہ ہو سکے ۔حالیہ مون سون بارشوں میں پانی ان ٹینکس میں محفوظ تو کیا گیا لیکن اس پانی کو ایکوا فائر میں ریچارج نہ کیا جا سکا۔ قیمتی بارشی پانی کو پمپنگ مشینری اور گاڑیوں کے ذریعے ڈرینوں میں بہا دیا گیا۔واٹر ٹینکس سے پانی صرف ذخیرہ کرنے کی حد تک محدود رہا، اصل مقصد پورا نہ ہو سکا۔ادھر واسا حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر کے دس مقامات پر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے مطابق ان ٹینکس کے ساتھ ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کے لیے ویلز تعمیر ہونا تھے جن پر کام جاری ہے ، یوں بارشی پانی کو محفوظ اور قابل استعمال بنانے کا منصوبہ صرف فائلوں اور کاغذوں تک محدود نظر آتا ہے ، جبکہ زمین کے نیچے خشک ہوتا ایکوا فائر تاحال پانی کو ترس رہا ہے۔