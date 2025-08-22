میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کی جانب سے گورومانگٹ روڈ،لبرٹی سمیت گلبرگ کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی،ایس ڈی او طاہر ستار نے پولیس اور رینجرز کیساتھ رات گئے آپریشن کیا۔۔۔
کارروائی کے دوران میڈیکل سٹور اور بوائز ہاسٹلز سمیت 7 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی ،پولیس نے موقع سے میڈیکل سٹور کے مالک کو گرفتار کر لیا ، لیسکو ٹیم نے تمام کنکشنز منقطع کرکے میٹرز اور تاریں قبضہ میں لے لیں، ایس ڈی او لبرٹی کا کہنا تھا کہ صارفین کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے گئے ہیں۔ بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل چارج کردیئے گئے ہیں۔