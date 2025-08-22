صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

  • لاہور
میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کی جانب سے گورومانگٹ روڈ،لبرٹی سمیت گلبرگ کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی،ایس ڈی او طاہر ستار نے پولیس اور رینجرز کیساتھ رات گئے آپریشن کیا۔۔۔

 کارروائی کے دوران میڈیکل سٹور اور بوائز ہاسٹلز سمیت 7 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی ،پولیس نے موقع سے میڈیکل سٹور کے مالک کو گرفتار کر لیا ، لیسکو ٹیم نے تمام کنکشنز منقطع کرکے میٹرز اور تاریں قبضہ میں لے لیں، ایس ڈی او لبرٹی کا کہنا تھا کہ صارفین کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے گئے ہیں۔ بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل چارج کردیئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ