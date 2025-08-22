بیجنگ انڈر پاس ، 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)کینال روڈ پر بیجنگ انڈر پاس خوبصورتی کے پائلٹ پراجیکٹ پر کام جاری، منصوبے میں اہم پیشرفت، پی ایچ اے نے انڈر پاس کے ایک طرف گرین بیلٹ مکمل کرلی۔۔۔
بیجنگ انڈر پاس کی ایک سائیڈ پر گھاس لگا کر گرین بیلٹ تیار کر دی گئی، دوسری طرف گرین بیلٹ بنانے کا کام بدستور جاری ہے ، ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد نے منصوبہ مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن دے دی، پی ایچ اے کے شعبہ انجینئرنگ اور ہارٹی کلچر کو4 روز میں کام مکمل کرنیکی ہدایت کی گئی ، پیر روز تک بیجنگ انڈر پاس کے تمام تعمیراتی کام مکمل کیے جائیں، بلڈنگ میٹریل ہٹا کر انڈر پاس کو مکمل طور پر ٹریفک کیلئے کھولنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔