واسا : ہاؤسنگ سکیموں کیلئے نئے ہیلتھ ریگولیشنز منظور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)واسا لاہور کی پہلی بورڈ میٹنگ واسا ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے کی۔
اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے لیے 65 ارب اور 2025-26 کے لیے 75 ارب 50 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا، جو بورڈ کی منظوری کے بعد واسا اتھارٹی میں پیش کرنے کے لیے حتمی شکل دے دی گئی۔اجلاس میں ہاؤسنگ سکیموں کے لیے نئے پبلک ہیلتھ ریگولیشنز بھی منظور کر لیے گئے ۔ ان ریگولیشنز کے تحت ہر ہاؤسنگ سکیم کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی قرار دے دیا گیا، جس کا پانی پاکستان ماحولیاتی کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق باغبانی، سڑکوں کی صفائی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہاؤسنگ سکیموں کے ٹیوب ویلز اور گھروں پر واٹر میٹرز نصب کیے جائیں گے۔