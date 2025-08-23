غیر قانونی تعمیرات میں تعاون سابق ڈائریکٹر کیخلا ف انکوائری شروع کرنیکافیصلہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت اور محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے 13 اگست کوسابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون فور علی نصرت کی معطلی کا اعلان کیا گیا تھا۔۔
علی نصرت پر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہونے اور سہولت کاری کے الزامات ہیں۔ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے ان کے خلاف باضابطہ انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔یہ کارروائی پنجاب حکومت اور محکمہ ہاؤسنگ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے ۔انکوائری افسر کے طور پر چیف میٹروپولیٹن پلانر فیصل قریشی کو مقرر کیا گیا ہے ۔ انکوائری افسر کو تمام متعلقہ ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔