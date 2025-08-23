ریلوے کی رہائشی کالونیوں میں دو تین منزلیں تعمیر ہونیکاانکشاف
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے لاہور ڈویژن کے شعبہ پراپرٹی اینڈ لینڈ کی مبینہ غفلت، ریلوے کی۔۔۔
رہائشی کالونیوں میں دو اور تین منزلہ عمارتیں تعمیر ہونے کا انکشاف،ریلوے سگنل کالونی میں قبضہ مافیا سرگرم افسران نے چپ سادھ لی ،سگنل شاپ کالونی میں ریلوے کے کوارٹر کی ساخت تبدیل کرکے قبضے کئے جارہے ہیں، ذرائع کے مطابق شعبہ لینڈ کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے کوارٹرز کی جگہ دو اور تین منزلہ گھر تعمیر کئے جارہے ہیں، ریلوے قوانین کے مطابق رہائشی کالونی میں تعمیراتی کام نہیں کیا جاسکتا۔