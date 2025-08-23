صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے داخلوں کے لیے اصلاحاتی ہاسٹل الاٹمنٹ پالیسی جاری

  • لاہور
نئے داخلوں کے لیے اصلاحاتی ہاسٹل الاٹمنٹ پالیسی جاری

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے نئے داخلوں کے لیے اصلاحاتی ہاسٹل الاٹمنٹ پالیسی2025 جاری کر دی۔۔۔۔

چیئرمین ہال کونسل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خان کا کہنا ہے کہ دوسالہ پروگرام کے لیے زیادہ سے زیادہ دو سال اور چار سالہ پروگرام کے لئے چار سال کے لئے ہاسٹل الاٹ کیا جائے گا، دوسالہ اور چار سالہ پروگرام کے لیے کوئی توسیع نہیں دی جائے گی۔پی ایچ ڈی سکالرز کے لیے ابتدائی طور پر ایک سال کے لیے ہاسٹل کی الاٹمنٹ ہوگی۔سپروائزر اورشعبہ کے سربراہ کی سفارش پر زیادہ سے زیادہ تین سال تک توسیع کی جاسکے گی۔ہاسٹل صرف مارننگ پروگرام میں میرٹ پر آنے والے طلباوطالبات کوالاٹ ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں بستروں کی کمی،مریض پریشان

ڈائینگ فیکٹریوں کی چمنیوں کا زہر یلادھواں،شہری سانس ،آنکھوں اور جلدی امراض کاشکار

چیئرمین فیڈمک نے پودا لگاکر شجرکاری کا آغاز کردیا

نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت شروع

ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

ڈی پی او جھنگ کی میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن