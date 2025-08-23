نئے داخلوں کے لیے اصلاحاتی ہاسٹل الاٹمنٹ پالیسی جاری
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے نئے داخلوں کے لیے اصلاحاتی ہاسٹل الاٹمنٹ پالیسی2025 جاری کر دی۔۔۔۔
چیئرمین ہال کونسل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خان کا کہنا ہے کہ دوسالہ پروگرام کے لیے زیادہ سے زیادہ دو سال اور چار سالہ پروگرام کے لئے چار سال کے لئے ہاسٹل الاٹ کیا جائے گا، دوسالہ اور چار سالہ پروگرام کے لیے کوئی توسیع نہیں دی جائے گی۔پی ایچ ڈی سکالرز کے لیے ابتدائی طور پر ایک سال کے لیے ہاسٹل کی الاٹمنٹ ہوگی۔سپروائزر اورشعبہ کے سربراہ کی سفارش پر زیادہ سے زیادہ تین سال تک توسیع کی جاسکے گی۔ہاسٹل صرف مارننگ پروگرام میں میرٹ پر آنے والے طلباوطالبات کوالاٹ ہوگا۔