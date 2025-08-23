پولیس وردی کے بجٹ میں اضافہ 1ارب 36کروڑ کردیاگیا
لاہور(کرائم رپورٹر) پولیس وردی کا بجٹ 68 کروڑ روپے سے بڑھا کر ایک ارب 36 کروڑ روپے کر دیا گیا ۔۔۔۔
پولیس حکام کے مطابق گزشتہ سال 1لاکھ 39یونیفارم کی خریداری نہ ہوسکی،رواں سال سوا2لاکھ کے قریب یونیفارمز خریدی جائیں گی،مجوزہ بجٹ سے ٹی شرٹس،جیکٹس،شوز ودیگرسامان بھی خریدا جائے گا۔پولیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کے حکم سے ر واں ماہ پری کوالیفکیشن کا آغاز کردیا جائے گا،پری کوالیفکیشن کیلئے اگلے ایک دوروزمیں اشتہار بھی جاری کردیاجائے گا،رواں مالی سال میں خریداری کیلئے ایس او پیز میں معمولی تبدیلی کی گئی ۔