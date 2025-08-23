E-paper
قومی مالیاتی کمیشن تشکیل،وزیرخزانہ چیئرمین:وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیارکی جائینگی،قومی نوعیت کے بڑے منصوبوں سے متعلق سفارشات پیش ہونگی
فیلڈ مارشل سے چینی وزیرخارجہ کی ملاقات،پاکستان کی خود مختاری کیلئے حمایت کاعزم
وفاقی کابینہ:یوٹیلیٹی سٹور زختم،خصوصی اقتصادی زونز کیلئے نئی ترامیم کی منظوری:میرا ایک ہی مقصد سرمایہ کاری لانا:وزیراعظم
سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری
بارشوں کا ممکنہ آٹھواں سپیل،مریم نواز کا بڑے شہروں میں پیشگی انتظامات کا حکم
گلگت بلتستان:گلیشئر پھٹنے سے سیلاب،غذر میں تباہی ،متعدد دیہات زیرآب
مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان
پاک فوج بلوچستان کے عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے: فیلڈ مارشل
کراچی: بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا، دہشتگردوں کے سیف ہاؤسز کا انکشاف
پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کرتے: بھارتی وزیر خارجہ
نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے میں ناکامی پر مستعفی
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
