صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم ، آٹا، روٹی کی قیمتیں بڑھنے پرکارروائی کی ہدایت

  • لاہور
گندم ، آٹا، روٹی کی قیمتیں بڑھنے پرکارروائی کی ہدایت

لاہور(اپنے سٹی رپورٹرسے )لاہور سمیت پنجاب میں گندم، آٹا اور روٹی کی بڑھنے لگیں،ڈی جی فوڈ و کین کمشنر نے۔۔۔

 ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ لیٹر جاری کر دیا،ڈی جی فوڈ شہزاد مرزا کے مراسلہ کے مطابق گندم کی نئی پیداوار آنے کے وقت مارکیٹ میں قیمتیں مستحکم تھیں،چند روز میں گندم کی قیمت میں400تا500 روپے فی من اضافہ ہوا ،20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 50 تا90 روپے اضافہ ہوا،آٹا مہنگا ہونے سے روٹی کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے ،ڈپٹی کمشنرز چوکس رہتے ہوئے مارکیٹ کی کڑی نگرانی کریں، ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں مصنوعی اضافے کے خلاف ایکشن لیا جائے ، صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے کہ کسان گندم کی کاشت کرنے سے پیچھے ہو رہا ہے۔ ، مرکزی چیئرمین پاکستان فلورملزایسوسی ایشن عاصم رضاکی لاہور نیوز سے گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ گندم مہنگی ہوئی توآنے والے دنوں میں آٹابھی مہنگاکرناپڑے گا، دوسری جانب حکومت کا سرکاری گوداموں میں موجود گندم ریلیز کرنے کی آپشن پر غور کررہی ہے ۔معاون خصوصی وزیر اعلی ٰ سلمیٰ بٹ نے فلورملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کوطلب کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن