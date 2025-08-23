صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کیلئے 554 ارب جاری کرنیکی منظوری

  • لاہور
لاہور( سیاسی نمائندہ )بجٹ منظوری کے 53 دنوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 554 ارب 12 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔۔۔

، دستاویزات کے مطابق جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 427 ارب 31 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی،نئے ترقیاتی منصوبوں کے 21 ارب 13 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلی ٰکے سپیشل منصوبوں کے لیے 105 ارب 50 لاکھ کے فنڈز کی منظور ی دی گئی۔

، پنجاب بھر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اب تک 287 ارب 55 کروڑ جاری کیے گئے ،صوبہ بھر میں صرف 53 دنوں میں ریکارڈ 97 ارب 22 کروڑ کا بجٹ استعمال کر لیا گیا، ڈی جی خان، لودھراں، رحیم یار خان ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار سب سے تیز ،80 سے سو فیصد جبکہ اٹک، راولپنڈی ،لیہ، گجرات، جہلم، پاک پتن، ساہیوال،فیصل آباد،بہاولپور سمیت دیگر اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار50 سے 79 فیصد ہے ۔

 

