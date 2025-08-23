شہر میں بغیر نقشہ 1500تعمیرات ،خزانے کو25کروڑ کا نقصان
لاہور (عمران اکبر )شہرمیں 15سو غیر قانونی،بغیر نقشہ تعمیرات کا انکشاف ،آڈٹ رپورٹ کے اعدادوشمار میں ہیرا پھیری ۔۔۔
،صرف 445 بغیر نقشہ کمرشل ورہائشی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ، خزانے میں نقشہ فیسوں کی مد میں 25کروڑ روپے نقصان کا انکشاف ۔ تفصیلات کے مطابق شہر میں شادی ہالز ،مارکیز،فارم ہاؤسز،مہمان خانے غیر قانونی تعمیر کرا دیئے گئے ، رنگ روڈ،بند روڈ اور جی ٹی روڈ کو اطراف میں سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے ،شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کو بریک لگ گئی، شہر میں15سو غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے ، 445 غیر قانونی کمرشل تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ۔ داتا گنج بخش زون میں 65غیر قانونی کمرشل و رہائشی تعمیرات ہوئیں ۔سمن آباد زون میں 65 اور علامہ اقبال زون میں 28 غیر قانونی کمرشل و رہائشی تعمیرات ،نشتر زون میں 69 اور گلبرگ میں 13غیر قانونی کمرشل و رہائشی تعمیرات ہوئیں ۔442غیر قانونی عمارتوں کو نوٹس ایشو کرنے کا دعویٰ ،55عمارتوں کو سیل کیا گیا ،78عمارتوں کے صرف بالائی حصہ کو مسمار کیا گیا ۔سیکرٹری بلدیات پنجاب شکیل احمد میاں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران سزا کے مرتکب ہیں۔