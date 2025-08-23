عدالت میں خاتون کی خاوند سے صلح ،درخواست نمٹادی گئی
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے بچوں کی حوالگی کے لئے آنے والی خاتون کی خاوند سے صلح عدالت نے۔۔۔
حبس بیجا کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر طلاق نہیں ہوئی تو بچے خاتون کو نہیں ملیں گے بلکہ یتیم خانے جائیں گے ،عدالت نے خاتون کے وکیل کو ہدایت کی کہ جائیں اور جاکر بات چیت کرائیں ،وکیل نے کہا کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ،مجھے ان مسائل کا سامنا نہیں،وکیل کے جواب پر کمرہ عدالت قہقہوں سے گونج اٹھا،درخواست گزار صفیہ بی بی کے وکیل نے عدالت کو صلح سے آگاہ کیا،عدالت میں صلح کے بعد میاں بیوی اور بچے عدالت سے روانہ ہو گئے ۔