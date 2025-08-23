سیمپل فیل ، 81ہزار کلو مضرصحت بناسپتی گھی تلف
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ انڈیگو روڈ پر آپریشن۔۔۔
، انڈسٹری کا فوڈ سیفٹی آڈٹ جاری ہے ، 81ہزار کلو بناسپتی گھی تلف کر دیا گیا، معروف برانڈ کے گھی کے سیمپل فیل ہونے پر تیار سٹاک تلف کر دیا گیا۔ سابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 5لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا، بناسپتی گھی کا معیار پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقرر کردہ معیار کے منافی پایا گیا۔ ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا گھی میں وٹامن اے کی مقدار مقررہ حد کے نہ تھی۔پنجاب فوڈاتھارٹی انٹرنیشنل فوڈ چین، انڈسٹری اور معروف برانڈز کو فوڈ سیفٹی آڈٹ جاری رکھے ہوئے ہے ۔پنجاب فوڈاتھارٹی کے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔