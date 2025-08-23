ڈی جی پی آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے
لاہور (سٹاف رپورٹر) محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ اور پریس لاز نایاب حیدر نقوی 60سال کی عمر میں ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔۔۔
ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز غلام صغیر شاہد نے نایاب حیدر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ڈی جی پی آر نے ریٹائرڈ افسر کو تحائف پیش کئے ۔ اس موقع پر نایاب حیدر نے کہا کہ عزت افزائی کے لیے شکرگزار ہوں۔ تقریب میں ڈائریکٹر نیوز سہیل جنجوعہ،ڈائریکٹر الیکٹرانک میڈیا سہیل رانا، ڈائریکٹر کوآرڈینیشن خورشید جیلانی ، ڈائریکٹر ایڈمن صدیق کیانی ،ڈائریکٹر آئی ٹی شاہد نواز ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلال بھٹی اور محمد رضوان بھی شریک ہوئے ۔