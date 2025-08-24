ملازم کو کسی بھی بورڈ میں شفٹ کیا جاسکے گا
لاہور(خبر نگار)کسی بھی بورڈ کے ملازم کو کسی بھی بورڈ میں شفٹ کیا جاسکے گا۔ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بورڈ ملازمین کی ٹرانسفر کے حوالے سے رولز منظور کرا لیے۔
پنجاب میں قائم 9 تعلیمی بورڈز کے سینکڑوں ملازمین کی ٹرانسفر کی جاسکے گی۔اس سے قبل ایک بورڈ کا ملازم دوسرے بورڈ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا۔بورڈز کی یونینز نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ یونین عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ سزا کے طور پر ملازمین ان کے ہوم ٹاؤن سے دور دراز بورڈ میں بھجوائے جانے کا خدشہ ہے۔