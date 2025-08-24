صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسپکشن ٹیم کا مختلف سکولوں کا معائنہ

  • لاہور
انسپکشن ٹیم کا مختلف سکولوں کا معائنہ

حویلی لکھا(نامہ نگار)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی ہدایت پر تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے قائم انسپکشن ٹیم نے دیپالپور کے 14 مختلف سرکاری سکولوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔

ٹیم نے دیپالپور، بصیرپور اور منڈی احمد آباد کے پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سکولوں کی عمارتوں، کلاس رومز اور تدریسی و انتظامی امور کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ انسپکشن کے وقت سی ای او ایجوکیشن اوکاڑہ محمد یوسف، ڈی ای او ایلیمنٹری چوہدری ارشد ندیم جٹ اور ڈپٹی ڈی ای او دیپالپور رب نواز ثاقب بھی ٹیم کے ہمراہ تھے ۔ رپورٹ کے مطابق، سی ای او ایجوکیشن محمد یوسف کی تعلیمی خدمات کو سراہا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے

انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان

مولانا سلیم قادری کامشن جاری رکھیں گے :آصف رضا

چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل