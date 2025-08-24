انسپکشن ٹیم کا مختلف سکولوں کا معائنہ
حویلی لکھا(نامہ نگار)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی ہدایت پر تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے قائم انسپکشن ٹیم نے دیپالپور کے 14 مختلف سرکاری سکولوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔
ٹیم نے دیپالپور، بصیرپور اور منڈی احمد آباد کے پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سکولوں کی عمارتوں، کلاس رومز اور تدریسی و انتظامی امور کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ انسپکشن کے وقت سی ای او ایجوکیشن اوکاڑہ محمد یوسف، ڈی ای او ایلیمنٹری چوہدری ارشد ندیم جٹ اور ڈپٹی ڈی ای او دیپالپور رب نواز ثاقب بھی ٹیم کے ہمراہ تھے ۔ رپورٹ کے مطابق، سی ای او ایجوکیشن محمد یوسف کی تعلیمی خدمات کو سراہا گیا۔