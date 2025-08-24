صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
اغوا ہونیوالی نویں جماعت کی طالبہ بازیاب

لاہور(آئی این پی)ہربنس پورہ میں اغوا ہونے والی نویں جماعت کی طالبہ کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے فوری کارروائی کرتے ہوئے بازیاب کرالیا۔

پولیس نے بتایا کہ بچی کے گھر سے باہر جانے اور سکول کے گردونواح کی سی سی ٹی وی سامنے آنے پر فوری کارروائی کی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ برقعہ پہنے لڑکی گھر اور سکول کے قریب اکیلی جاتی ہوئی نظر آرہی ہے ۔اغوا ہونے والی بچی کے بازیاب ہونے کے بعد والد کا ویڈیو بیان بھی سامنے آگیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کو مغرب کے وقت صحیح سلامت بازیاب کرایا، پولیس اور سیف سٹی نے بہت تعاون کیا۔

