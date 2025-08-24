صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(سٹاف رپورٹر)پیپلز یونٹی آف پی آئی اے کی جانب سے پاکستان ایوی ایشن جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے اعزاز میں مقامی ہوٹل میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔

اس موقع پر پیپلزیونٹی آف پی آئی اے رہنماؤں نے پاکستان ایوی ایشن جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے قیام پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صحافی برادری کے مثبت کردار کو سراہا۔ تقریب میں پیپلز یونٹی آف پی آئی اے کے سیکرٹری جنرل لاہور کاشف رانا، سینئر نائب صدر رائے علی عثمان، آرگنائزنگ سیکرٹری ریاض احمد، ویلفیئر سیکرٹری نواز اعوان سمیت دیگر کارکنان شریک ہوئے۔

