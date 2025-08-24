صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھ پربندھک کمیٹی کے ممبرکے بیٹے کی نویں جماعت میں شاندار کامیابی

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر ممپال سنگھ کے صاحبزادے اونکار سنگھ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کے تحت نویں جماعت کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔

انہوں نے سائنس گروپ میں 555میں سے 550نمبر حاصل کیے اور اے پلس گریڈ کے ساتھ نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے انگلش، ریاضی، فزکس اور کیمسٹری میں مکمل نمبر حاصل کیے جبکہ تعلیم القرآن کے پرچے میں 99 فی صد نمبر لے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سردار ممپال سنگھ نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے بیٹے کی یہ کامیابی محنت، لگن اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا نتیجہ ہے۔

