صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوسٹ گریجوایٹ ٹرینیز کی انڈکشن کیلئے پالیسی جاری

  • لاہور
پوسٹ گریجوایٹ ٹرینیز کی انڈکشن کیلئے پالیسی جاری

لاہور(اے پی پی)محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے طبی اداروں کے لیول 2 ڈپلومہ میں پوسٹ گریجوایٹ ٹرینیز کی انڈکشن کیلئے پالیسی جاری کر دی ہے۔

پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیز اپنی سینڈیکیٹ سے منظوری کے بعد پوسٹ گریجوایٹ ڈپلومہ کورسز لیول 2 پروگرامز کی آفر جاری رکھیں گی۔پالیسی کے مطابق انیستھیزیا، ریڈیالوجی، پیتھالوجی، ریڈیو تھراپی، آبسٹیٹرکس اینڈ گائناکالوجی، پیڈریاٹرکس، فرانزک میڈیسن، آفتھلمولوجی، سائیکیٹری اور اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کے ڈسپلنز میں لیول 2 کی انڈکشن کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سینٹرلائزڈ، کمپیوٹرائزڈ، شفاف اور میرٹ کم پرفارمنس پر مبنی آن لائن پورٹل سسٹم کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے

انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان

مولانا سلیم قادری کامشن جاری رکھیں گے :آصف رضا

چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل