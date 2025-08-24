پوسٹ گریجوایٹ ٹرینیز کی انڈکشن کیلئے پالیسی جاری
لاہور(اے پی پی)محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے طبی اداروں کے لیول 2 ڈپلومہ میں پوسٹ گریجوایٹ ٹرینیز کی انڈکشن کیلئے پالیسی جاری کر دی ہے۔
پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیز اپنی سینڈیکیٹ سے منظوری کے بعد پوسٹ گریجوایٹ ڈپلومہ کورسز لیول 2 پروگرامز کی آفر جاری رکھیں گی۔پالیسی کے مطابق انیستھیزیا، ریڈیالوجی، پیتھالوجی، ریڈیو تھراپی، آبسٹیٹرکس اینڈ گائناکالوجی، پیڈریاٹرکس، فرانزک میڈیسن، آفتھلمولوجی، سائیکیٹری اور اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری کے ڈسپلنز میں لیول 2 کی انڈکشن کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سینٹرلائزڈ، کمپیوٹرائزڈ، شفاف اور میرٹ کم پرفارمنس پر مبنی آن لائن پورٹل سسٹم کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔