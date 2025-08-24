نئے تعمیرشدہ 22 پولیس سٹیشنز لاہورپولیس کے حوالے
لاہور(این این آئی)نئے تعمیر شدہ 22 پولیس سٹیشنز لاہورپولیس کے حوالے کر دئیے گئے۔محسن نقوی کے دورمیں پنجاب کے تمام تھانے اپ گریڈ کرنے کا پراجیکٹ شروع کیا گیا تھا۔۔۔
پنجاب میں 36 سمارٹ پولیس سٹیشنز بنائے جانے تھے ،سب سے زیادہ 22سمارٹ پولیس سٹیشنز لاہور میں بنائے گئے ۔لاہورمیں سمارٹ پولیس سٹیشنزکی بلڈنگز جدید طرز تعمیر کی بنیاد پر بنائی گئی۔سمارٹ پولیس سٹیشن میں جوہر ٹاؤن ، سمن آباد ، نواں کوٹ،قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ، لوہاری گیٹ ، کوٹ لکھپت ، باٹا پور تھانہ،شیرا کوٹ، وحدت کالونی ، سندر ، شفیق آباد ، ہربنس پورہ شامل ہیں۔علاوہ ازیں نواب ٹاؤن،نشتر کالونی ، اسلام پورہ ، ساندہ ، شاہدرہ اور شادباغ پولیس سٹیشن بھی شامل ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق تھانوں کی بلڈنگزآئندہ چندروزمیں فعال کر دی جائیں گی۔