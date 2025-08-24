صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیلڈ میں سٹاف کی شدید کمی، ٹرین آپریشن متاثر ہونے لگا

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلوے میں فیلڈ سے غائب، ڈیوٹی نہ کرنے کے باوجود آپریشنل سٹاف بھاری الاؤنسز وصول کرنے میں مصروف ،فیلڈ میں سٹاف کی شدید کمی، ٹرین آپریشن متاثر ہونے لگا۔

 ذرائع کے مطابق ریلوے کے متعدد ڈرائیورز ٹرین چلانے کی بجائے سٹیشنری ڈیوٹی کررہے ہیں، ریلوے کے اعلی افسران نے آگاہی ہونے کے باوجود چپ سادہ رکھی ہے ، دوسری جانب فیلڈ کے ڈرائیورز پر اضافی ورک لوڈ، تھکن اور دباؤ حادثات کی بڑی وجہ قرار دی گئی، ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹیشنری ڈیوٹی کرنے والے ڈرائیور الاؤنسز بھی وصول کررہے ہیں، وزارت ریلوے کے احکامات کے مطابق سٹیشنری ڈیوٹی کرنے والے ڈرائیورز کو 55 فیصد الاؤنس نہیں مل سکتا، غیر قانونی الاؤنسز سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان، سٹیشنری ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سوالات اٹھ گئے ، ڈیوٹی کی عدم دستیابی کے باعث کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافر مشکلات سے دوچار ہیں ،ریلوے میں افرادی قوت کی کمی، ڈرائیورز مسلسل اوور ٹائم کرنے پر مجبور ہیں، ریلوے حکام نے الاؤنسز کے غلط استعمال پر خاموشی اختیار کرلی ،ٹرین حادثات میں اضافہ ہونے پر ریلوے افسران آپریشنل سٹاف کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں،جبکہ آپریشنل اور ٹیکنیکل سٹاف فیلڈ کی بجائے دفاتر میں کام کررہا ہے۔

