جشنِ آزادی فیملی فن ریس پنجاب سٹیڈیم پر اختتام پذیر
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) جشنِ آزادی کے موقع پر لاہور میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام سب سے بڑی فیملی فن ریس کا شاندار انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں ہزاروں بچوں، بچیوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔فن ریس کا آغاز گلبرگ کے حالی چوک سے ہوا جبکہ 1.3 کلومیٹر طویل انڈر 14 بوائز کی \"جشنِ آزادی فیملی فن ریس\" پنجاب سٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریس کا افتتاح ڈی جی سپورٹس پنجاب خضرا افضل چودھری نے کیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی سپورٹس پنجاب کا کہنا تھا کہ جشنِ آزادی فیملی فن ریس پنجاب کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور ہم کھیلوں کو وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق فروغ دے رہے ہیں۔ڈی جی سپورٹس نے مزید بتایا کہ ریس کے 100 ونرز کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے ۔ انہوں نے شاندار پروگرام کے انعقاد پر سپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے افسران و ملازمین کو مبارکباد بھی دی۔ تقریب میں وائس چیئرمین سلمان ملک، سپورٹس کوآرڈینیٹر ملک انوش کھوکھر، ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم انجم، ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکت سمیت دیگر افسران اور معروف کھلاڑیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔لاہور کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی اور شہریوں نے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے اس منفرد انداز میں جشنِ آزادی منایا۔