پنجاب: ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 39ہزار شہریوں کے چالان

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)24گھنٹوں میں 26ہزار سے زائد شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات سے فائدہ اٹھایا، 8ہزار 500سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے ،9 ہزار سے زائد شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔۔۔

 جبکہ 8ہزار سے زائد شہریوں نے لرننگ اور ریگولر لائسنس کی تجدید کرائی۔ اس کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 39ہزار سے زائد شہریوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 9ہزار، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 4ہزار سے زائد چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ، 1300سے زائد کم عمر ڈرائیورز اور 2200سے زائد غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔

