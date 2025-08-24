صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم از کم اجرت 40ہزار نہ ملنے پر لاکھوں ملازمین مایوسی کاشکار

  • لاہور
کم از کم اجرت 40ہزار نہ ملنے پر لاکھوں ملازمین مایوسی کاشکار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب حکومت کے حکم کے باوجود لاہور کی اتھارٹیز نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں ۔ سرکاری ملازمین کی کم از کم تنخواہ چالیس ہزار روپے مقرر کی گئی تھی۔

نوٹیفکیشن کے باوجود ملازمین کو پرانی شرح سے تنخواہیں دی گئیں۔لاکھوں ملازمین مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔پنجاب حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی کم از کم تنخواہ چالیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا، مگر لاہور کی اتھارٹیز اور ایجنسیاں حکم پر عملدرآمد نہ کر سکیں۔نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں تنخواہیں گزشتہ سال کے نوٹیفکیشن کے مطابق ہی دی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے

انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان

مولانا سلیم قادری کامشن جاری رکھیں گے :آصف رضا

چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل