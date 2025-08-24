لاہور میں تمام سیف سٹی کیمرے جدید نظام پر منتقل
لاہور(آن لائن ) شہر بھر میں نصب تمام سیف سٹی کیمروں کو فیشل ریکگنائزیشن اور اے این پی آر (خودکار نمبر پلیٹ شناخت) سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق لاہور میں نصب تقریباً آٹھ ہزار کیمروں کے سافٹ ویئر کی اپ گریڈیشن جاری ہے ۔ اپ گریڈیشن مکمل ہونے کے بعد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر بھی باریک بینی سے نظر رکھی جا سکے گی۔موجودہ نظام میں صرف چھ سو کیمرے فیشل ریکگنائزیشن کے لیے اور گیارہ سو کیمرے ای چالاننگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تاہم اب تمام کیمرے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ فنکشنل کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ عمل سیف سٹیز اتھارٹی اپنے وسائل سے مکمل کر رہی ہے جبکہ دیگر شہروں میں بھی جدید کیمروں کا استعمال جاری ہے ۔ لاہور میں اپ گریڈیشن کا یہ عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔