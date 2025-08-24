صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جگر کے کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ:مقررین

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرنولوجی اینڈوسکوپی کے زیر اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف ماہرین صحت نے کہا کہ۔۔۔

 جگر کا کینسر دنیا بھر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مہلک بیماریوں میں سے ایک ہے اور پاکستان میں بھی اس کے مریضوں کی تعداد تشویشناک ہے ۔ عوامی شعور، بروقت تشخیص اور جدید علاج ہی اس مرض سے بچاؤ اور زندگی بچانے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرالوجی کی مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس میں صدر پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرنولوجی پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر آف میڈیسن میو ہسپتال ڈاکٹر اسرار الحق طور، پروفیسر ڈاکٹر شمائل ظفر ، ڈاکٹر جنید مشتاق چیمہ، ڈاکٹر عائشہ حنیف اور دیگر ماہرین نے خصوصی شرکت کی۔پروفیسر غیاث النبی طیب نے کہا کہ جگر کے کینسر کی علامات میں یرقان (پیلاہٹ)، پیٹ یا کندھے میں درد، بھوک اور وزن میں کمی، پیٹ میں پانی بھر جانا، خارش اور مستقل تھکاوٹ شامل ہیں۔پروفیسر آف میڈیسن میو ہسپتال ڈاکٹر اسرار الحق طور نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروائیں، ہیپاٹائٹس سی کا بروقت علاج کرائیں، صاف اور محفوظ خوراک استعمال کریں اور جگر کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کرواتے رہیں تاکہ بیماری کو ابتدائی مرحلے میں قابو میں لایا جا سکے ۔

