92لاکھ بچوں کوسکولوں میں لانے کے اقدامات شروع
لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب میں سکولوں سے باہر 92 لاکھ بچوں کو سکولوں میں لانے کے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ محکمہ غیر رسمی تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بھر میں 1600 نئے غیر رسمی تعلیمی مراکز قائم کیے جائیں گے۔۔۔
تاکہ سکول نہ جانے والے بچوں کو تعلیمی دھارے میں لایا جا سکے ۔ ان نئے مراکز میں ہر سال تقریباً 60 ہزار طلبہ کو داخلہ دینے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق سکولوں سے باہر 92 لاکھ بچوں کو زیورا تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے کام شروع کردیا گیا ہے ۔ پنجاب میں مزید 16 سو نئے لیٹریسی سینٹرز قائم کیے جائینگے ،لاہور سمیت مختلف اضلاع میں یہ سینٹرز بنائے جائیں گے ۔سیکرٹری غیر رسمی تعلیم سید حیدر اقبال نے بتایا کہ اس وقت پنجاب میں 20 ہزار لٹریسی سینٹرز فعال ہیں جہاں تقریباً 6 لاکھ بچے زیرِ تعلیم ہیں۔ ان کے مطابق نئے مراکز میں بچوں کو آٹھویں جماعت تک تعلیم دی جائے گی، جس کے بعد انہیں باقاعدہ سرکاری سکولوں میں منتقل کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف ہے کہ صوبے میں موجود 92 لاکھ سے زائد آؤٹ آف سکول بچوں کو مرحلہ وار تعلیم کے نظام میں شامل کیا جائے۔